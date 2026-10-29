Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 октября 2026 / 03:39
КОТИРОВКИ
USD
30/10
80.6761
EUR
30/10
89.8167
Новости часа
Президенты Турции и США второй раз за сутки поговорили по телефону Путин назвал девиз саммита Россия - Африка
Москва
30 октября 2026 / 03:39
Котировки
USD
30/10
currency
80.6761
0.0000
EUR
30/10
currency
89.8167
0.0000
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
29 октября 2026 / 15:04
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
29 октября 2026 / 14:58
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
29 октября 2026 / 10:54
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Безопасность / СВО / СВО
Безопасность

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,1 тыс. военных

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,1 тыс. военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,1 тыс. военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 155 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 155 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 260 военнослужащих, "Запад" - свыше 220, "Южная" - более 145, "Центр" - свыше 340, "Восток" - более 175, "Днепр" - до 15 военных. 

  • new_top
Теги:
#всу
#потери
#сутки
#сво
Также по теме:
29.10.2026 15:47
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 1 425 беспилотников ВСУ
29.10.2026 13:15
Российские ВС ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры
28.10.2026 20:16
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 160 военных
28.10.2026 18:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 617 беспилотников ВСУ
28.10.2026 17:16
Навроцкий созвал Совбез для обсуждения военной базы США в Польше
28.10.2026 15:45
Российские ВС нанесли удар по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ
28.10.2026 13:15
Российские ВС освободили населенные пункты Бариловка и Алисовка
28.10.2026 10:59
Мелания Трамп заявила о распространении режима тишины за пределы Алешек
27.10.2026 19:57
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 115 военных
27.10.2026 17:58
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 645 беспилотников ВСУ
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:59
Президенты Турции и США второй раз за сутки поговорили по телефону
21:40
Путин назвал девиз саммита Россия - Африка
21:21
Мендель: территория Украины сокращается, пока власти тешат себя военными иллюзиями
20:58
El Diario: число погибших при ж/д катастрофе в Испании увеличилось до 74
20:45
Фон дер Ляйен пообещала Канаде ассоциированное членство в Евросоюзе
20:33
В Иране заявили об отсутствии в словаре их народа слова "капитуляция"
20:15
Мишустин: предприятия ЖКХ и энергетики должны работать в любых условиях
19:59
В Литве с 2032 года введут всеобщий призыв на срочную службу в армии
19:45
Ушаков: Путин поговорит со Стуббом или Стёре, если они позвонят снова
19:30
Президент Мали: российская военная техника укрепила обороноспособность страны
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО