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Экономика

Путин: Россия является одним из мировых лидеров в энергетике

Путин: Россия является одним из мировых лидеров в энергетике Путин: Россия является одним из мировых лидеров в энергетике

Россия является одним из мировых лидеров в энергетике. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия - Африка.

Россия является одним из мировых лидеров в энергетике. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия - Африка.

"Россия - один из мировых лидеров в сфере энергетики вообще и в атомной энергетике в частности", - подчеркнул он.

"Из 32 блоков атомных электростанций, строительство которых ведется в третьих странах всеми компаниями мира, 28 блоков возводятся компанией Росатом", - отметил Путин.

Кроме того, он указал на рост интереса российского бизнеса к сотрудничеству со странами Африки, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#путин
#энергетика
#мировой лидер
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