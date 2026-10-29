Россия является одним из мировых лидеров в энергетике. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия - Африка.
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Экономика
Путин: Россия является одним из мировых лидеров в энергетике
29 октября 2026 / 18:30
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Россия является одним из мировых лидеров в энергетике. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия - Африка.
"Россия - один из мировых лидеров в сфере энергетики вообще и в атомной энергетике в частности", - подчеркнул он.
"Из 32 блоков атомных электростанций, строительство которых ведется в третьих странах всеми компаниями мира, 28 блоков возводятся компанией Росатом", - отметил Путин.
Кроме того, он указал на рост интереса российского бизнеса к сотрудничеству со странами Африки, сообщает ТАСС.
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