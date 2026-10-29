Населению Алешек передали десятки тонн гуманитарной помощи

Гуманитарный груз для населения города Алешки Херсонской области составляет десятки тонн, в первую очередь продукты, средства гигиены и топливо. Соответствующее сообщение разместила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале .

Гуманитарный груз для населения города Алешки Херсонской области составляет десятки тонн, в первую очередь продукты, средства гигиены и топливо. Соответствующее сообщение разместила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.

"Прежде всего людям нужны продукты: мука, крупы, сахар, консервы, растительное масло. Кроме того, нужны средства гигиены и топливо для генераторов. Отдельная заявка поступила на лекарства, включая антибиотики и инсулин. Всего в Алешки будет доставлено несколько десятков тонн гуманитарной помощи", - указала она.

Гуманитарный груз для населения Алешек был собран силами аппарата уполномоченного по правам человека при поддержке банка ПСБ, часть помощи передал Российский Красный Крест, сообщает ТАСС.