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Населению Алешек передали десятки тонн гуманитарной помощи

Населению Алешек передали десятки тонн гуманитарной помощи Населению Алешек передали десятки тонн гуманитарной помощи

Гуманитарный груз для населения города Алешки Херсонской области составляет десятки тонн, в первую очередь продукты, средства гигиены и топливо. Соответствующее сообщение разместила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.

Гуманитарный груз для населения города Алешки Херсонской области составляет десятки тонн, в первую очередь продукты, средства гигиены и топливо. Соответствующее сообщение разместила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.

"Прежде всего людям нужны продукты: мука, крупы, сахар, консервы, растительное масло. Кроме того, нужны средства гигиены и топливо для генераторов. Отдельная заявка поступила на лекарства, включая антибиотики и инсулин. Всего в Алешки будет доставлено несколько десятков тонн гуманитарной помощи", - указала она. 

Гуманитарный груз для населения Алешек был собран силами аппарата уполномоченного по правам человека при поддержке банка ПСБ, часть помощи передал Российский Красный Крест, сообщает ТАСС.

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Теги:
#жители
#алёшки
#гуманитарная помощь
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