Силуанов заверил, что уровень госдолга России останется под контролем

Вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что российский государственный долг сохранится на контролируемом уровне.

"Подготовленный проект бюджета устойчив к любым сценариям. Базовая цена нефти снижается с $59 до $50 за баррель, доля нефтегазовых доходов не превысит 17% всех доходов, а ненефтегазовый дефицит составит около 5% от ВВП, что является минимальным уровнем с 2008 года. Дефицит планируется на безопасном уровне около 2% ВВП, а уровень государственного долга останется под контролем", - сказал он, выступая в Госдуме.

По словам министра, в проекте федерального бюджета предусмотрены ресурсы для реализации национальных целей развития, обеспечения макроэкономической стабильности и роста доходов россиян. "Все это крайне важно для обеспечения суверенитета Российской Федерации", - отметил он, сообщает ТАСС.