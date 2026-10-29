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Жителей России в ноябре ждет сокращенная рабочая неделя

Жителей России в ноябре ждет сокращенная рабочая неделя Жителей России в ноябре ждет сокращенная рабочая неделя

Жителей России в ноябре текущего года ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства.

Жителей России в ноябре текущего года ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства.

Согласно графику нерабочих праздничных дней в 2026 году, в последний месяц осени у россиян будет 10 выходных дней: 1, 4 (День народного единства), 7-8, 14-15, 21-22 и 28-29 ноября. Еще 20 дней из 30 календарных останутся рабочими.

В России 4 ноября отмечают День народного единства, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россияне
#рабочая неделя
#ноябрь
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