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Безопасность

Президент Мали: российская военная техника укрепила обороноспособность страны

Президент Мали: российская военная техника укрепила обороноспособность страны Президент Мали: российская военная техника укрепила обороноспособность страны

Военно-техническое сотрудничество с Россией позволило существенно усилить боеспособность вооруженных сил Мали, повысив эффективность защиты населения. Об этом заявил президент переходного периода Мали Ассими Гоита в ходе пленарного заседания третьего саммита Россия - Африка.

Военно-техническое сотрудничество с Россией позволило существенно усилить боеспособность вооруженных сил Мали, повысив эффективность защиты населения. Об этом заявил президент переходного периода Мали Ассими Гоита в ходе пленарного заседания третьего саммита Россия - Африка.

Он отметил, что террористическая угроза в Мали продолжала распространяться, несмотря на многолетнее присутствие международных сил. "Малийский народ решил поменять стратегию и сегодня делает ставку на свои собственные возможности", - указал политик. Реорганизация армии позволила расширить государственный контроль над территорией страны и обеспечить условия для восстановления работы госучреждений и экономической деятельности, сказал Гоита.

Вместе с тем он обратил внимание, что сотрудничество с РФ развивается и по другим направлениям. В частности, президент упомянул проекты строительства золотоаффинажного завода и солнечной электростанции, а также контакты с Росатомом в области мирного использования атомной энергии.

Кроме того, он выразил благодарность России за гуманитарные поставки продовольствия и топлива, сообщает ТАСС.

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Теги:
#рф
#президент
#мали
#военная техника
#обороноспособность
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