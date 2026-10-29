Президент России Владимир Путин условился в ходе общения по телефону с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александером Стуббом, что всегда ответит на новый их телефонный звонок. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Политика
Ушаков: Путин поговорит со Стуббом или Стёре, если они позвонят снова
29 октября 2026 / 19:45
© Владимир Астапкович/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин условился в ходе общения по телефону с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александером Стуббом, что всегда ответит на новый их телефонный звонок. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Там была договоренность, что, если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда снимет трубку", - сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".
Представитель Кремля также отметил, что Путин всегда вежливо отвечает на те вопросы, которые ему задают визави в ходе международных телефонных разговоров.
По его словам, "когда есть возможность, Путин всегда снимает трубку, чтобы вежливо и обстоятельно отвечать на все заданные вопросы", сообщает ТАСС.
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