В Литве с 2032 года введут всеобщий призыв на срочную службу в армии

Госсовет обороны Литвы в ходе заседания под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение ввести всеобщий призыв на срочную армейскую службу с 2032 года.

Госсовет обороны Литвы в ходе заседания под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение ввести всеобщий призыв на срочную армейскую службу с 2032 года.

"С 2032 года решено перейти на всеобщий призыв", - сказал Науседа в беседе с журналистами по итогам заседания.

По его данным, ежегодно на службу будет привлекаться порядка 7,5 тыс. военнообязанных. "Девушки также смогут служить на основе принципа добровольности", - указал глава государства.

В 2026 году срочную службу пройдут свыше 5 тыс. военнообязанных, определенных компьютерной программой по принципу случайности. На нынешнем этапе больше людей армия принять не может ввиду дефицитов инфраструктуры и персонала инструкторов.

В 2015 году Литва возобновила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Согласно данным соцопросов, 76% граждан страны поддерживают эту идею, сообщает ТАСС.