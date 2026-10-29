Предприятия ЖКХ и энергетики должны бесперебойно работать при любых погодных условиях. На этом акцентировал внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
29 октября 2026 / 15:04
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
29 октября 2026 / 14:58
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
29 октября 2026 / 10:54
Общество
Мишустин: предприятия ЖКХ и энергетики должны работать в любых условиях
29 октября 2026 / 20:15
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Предприятия ЖКХ и энергетики должны бесперебойно работать при любых погодных условиях. На этом акцентировал внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
Он заявил о сформированных выше нормативах резервных объемов дизеля, мазута и угля. Это необходимо для подготовки предприятий электроэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства к возможным, включая и пиковые, нагрузкам, указал Мишустин.
"Крайне важно, чтобы они работали без перебоев и в любых погодных условиях, в том числе при морозах и снегопадах", - отметил премьер, сообщает ТАСС.
Также по теме:
29.10.2026 13:31Назван размер минимального пособия по уходу за ребенком в 2027 году
29.10.2026 12:15Граждане РФ должны будут заплатить €35 за визу в Черногорию
28.10.2026 19:58Лут: в России с начала 2026 года собрали 135 млн тонн зерна
27.10.2026 18:44Мишустин: Россия обладает всеми ресурсами для достижения технологического лидерства
26.10.2026 17:45В России "Семейной ипотекой" воспользовались свыше 870 тыс. семей
26.10.2026 16:57Медведев оценил введение тысяч санкций против России
26.10.2026 13:59Володин передал Моди наилучшие пожелания от Путина
26.10.2026 12:57И. о. главы Владивостока назначен Дмитрий Свитайло
26.10.2026 12:31Делегация во главе с Володиным прибыла в парламент Индии
Актуально