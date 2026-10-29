Мишустин: предприятия ЖКХ и энергетики должны работать в любых условиях

Предприятия ЖКХ и энергетики должны бесперебойно работать при любых погодных условиях. На этом акцентировал внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Предприятия ЖКХ и энергетики должны бесперебойно работать при любых погодных условиях. На этом акцентировал внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Он заявил о сформированных выше нормативах резервных объемов дизеля, мазута и угля. Это необходимо для подготовки предприятий электроэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства к возможным, включая и пиковые, нагрузкам, указал Мишустин.

"Крайне важно, чтобы они работали без перебоев и в любых погодных условиях, в том числе при морозах и снегопадах", - отметил премьер, сообщает ТАСС.