Иран никогда не склонит голову перед лицом врага. Об этом заявил начальник штаба и заместитель командующего армией Ирана Хабибулла Сайяри, передает агентство Tasnim.
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Политика
В Иране заявили об отсутствии в словаре их народа слова "капитуляция"
29 октября 2026 / 20:33
© AP Photo/ Vahid Salemi/ТАСС
Иран никогда не склонит голову перед лицом врага. Об этом заявил начальник штаба и заместитель командующего армией Ирана Хабибулла Сайяри, передает агентство Tasnim.
"Воевать с крупнейшей военной державой мира - не шутка, но наш народ выстоял и сражался, поскольку в его словаре нет слова "капитуляция", - подчеркнул Сайяри.
Он отметил, что противник потерпел поражение и не смог достичь своих целей. По его словам, Иран остается победителем на поле боя и не пойдет на уступки врагу, сообщает ТАСС.
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