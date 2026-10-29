Иран никогда не склонит голову перед лицом врага. Об этом заявил начальник штаба и заместитель командующего армией Ирана Хабибулла Сайяри, передает агентство Tasnim .

Иран никогда не склонит голову перед лицом врага. Об этом заявил начальник штаба и заместитель командующего армией Ирана Хабибулла Сайяри, передает агентство Tasnim.

"Воевать с крупнейшей военной державой мира - не шутка, но наш народ выстоял и сражался, поскольку в его словаре нет слова "капитуляция", - подчеркнул Сайяри.

Он отметил, что противник потерпел поражение и не смог достичь своих целей. По его словам, Иран остается победителем на поле боя и не пойдет на уступки врагу, сообщает ТАСС.