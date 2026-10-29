Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 октября 2026 / 03:40
КОТИРОВКИ
USD
30/10
80.6761
EUR
30/10
89.8167
Новости часа
Президенты Турции и США второй раз за сутки поговорили по телефону Путин назвал девиз саммита Россия - Африка
Москва
30 октября 2026 / 03:40
Котировки
USD
30/10
currency
80.6761
0.0000
EUR
30/10
currency
89.8167
0.0000
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
29 октября 2026 / 15:04
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
29 октября 2026 / 14:58
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
29 октября 2026 / 10:54
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Иранский кризис / Иранский кризис
Политика

В Иране заявили об отсутствии в словаре их народа слова "капитуляция"

В Иране заявили об отсутствии в словаре их народа слова "капитуляция" В Иране заявили об отсутствии в словаре их народа слова "капитуляция"

Иран никогда не склонит голову перед лицом врага. Об этом заявил начальник штаба и заместитель командующего армией Ирана Хабибулла Сайяри, передает агентство Tasnim.

Иран никогда не склонит голову перед лицом врага. Об этом заявил начальник штаба и заместитель командующего армией Ирана Хабибулла Сайяри, передает агентство Tasnim.

"Воевать с крупнейшей военной державой мира - не шутка, но наш народ выстоял и сражался, поскольку в его словаре нет слова "капитуляция", - подчеркнул Сайяри.

Он отметил, что противник потерпел поражение и не смог достичь своих целей. По его словам, Иран остается победителем на поле боя и не пойдет на уступки врагу, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#иран
#словарь
#слово
#капитуляция
Также по теме:
28.10.2026 16:45
The Hill назвала сумму военных расходов США в противостоянии с Ираном
28.10.2026 10:18
Пезешкиан: Иран и Россия могут решать региональные проблемы без участия США
27.10.2026 17:29
Иран настаивает на выполнении своих условий для прекращения войны
23.10.2026 21:29
Пезешкиан на следующей неделе планирует посетить Россию
22.10.2026 17:47
Drop Site News: США перебрасывают войска ближе к границе Ирана
21.10.2026 15:58
FT: Нетаньяху призывает США возобновить боевые действия против Ирана
19.10.2026 19:46
Лавров считает правым делом борьбу Ирана против агрессии
19.10.2026 14:16
Лавров прилетел в Тегеран
08.10.2026 21:58
Путин провел переговоры с президентом Ирана
08.10.2026 12:33
Трамп заявил, что не допустит уничтожения Сан-Диего и Лос-Анджелеса
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:59
Президенты Турции и США второй раз за сутки поговорили по телефону
21:40
Путин назвал девиз саммита Россия - Африка
21:21
Мендель: территория Украины сокращается, пока власти тешат себя военными иллюзиями
20:58
El Diario: число погибших при ж/д катастрофе в Испании увеличилось до 74
20:45
Фон дер Ляйен пообещала Канаде ассоциированное членство в Евросоюзе
20:33
В Иране заявили об отсутствии в словаре их народа слова "капитуляция"
20:15
Мишустин: предприятия ЖКХ и энергетики должны работать в любых условиях
19:59
В Литве с 2032 года введут всеобщий призыв на срочную службу в армии
19:45
Ушаков: Путин поговорит со Стуббом или Стёре, если они позвонят снова
19:30
Президент Мали: российская военная техника укрепила обороноспособность страны
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО