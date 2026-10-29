Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Канаде ассоциированное членство в Евросоюзе, несмотря на возражения стран сообщества, прежде всего Германии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Канаде ассоциированное членство в Евросоюзе, несмотря на возражения стран сообщества, прежде всего Германии.

"Канада не может получить полноправное членство в ЕС из-за своей географии, но мы все хотим максимально поднять уровень отношений. Поэтому мы рассматриваем идею сделать Канаду первым в истории ассоциированным членом ЕС. Идея проста - ассоциация без вступления", - сказала она в Монреале перед саммитом ЕС - Канада. Трансляцию вела пресс-служба ЕК.

Фон дер Ляйен, в частности, заявила о необходимости сотрудничества Канады и ЕС в сфере "критических ресурсов", отметив важность растущих поставок из Канады в ЕС кобальта, лития, никеля и графита, по развитию ИИ, по поддержке Украины и противостоянию России в Арктике.

Ранее ФРГ и другие страны объединения настояли на исключении из итогового заявления саммита в Монреале упоминания об ассоциированном членстве Канады, сообщает ТАСС.