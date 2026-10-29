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Общество

El Diario: число погибших при ж/д катастрофе в Испании увеличилось до 74

El Diario: число погибших при ж/д катастрофе в Испании увеличилось до 74 El Diario: число погибших при ж/д катастрофе в Испании увеличилось до 74

Жертвами железнодорожной катастрофы в испанской провинции Толедо стали не менее 74 человек. Соответствующие данные приводит газета El Diario.

Жертвами железнодорожной катастрофы в испанской провинции Толедо стали не менее 74 человек. Соответствующие данные приводит газета El Diario.

Ранее было известно 69 погибших в результате аварии.

В среду утром недалеко от населенного пункта Урда в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия - Ла-Манча) произошло столкновение двух пассажирских поездов, следующих по маршруту Мадрид - Севилья. В составах находились более 540 пассажиров, сообщает ТАСС.

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Теги:
#испания
#жертвы
#ж/д катастрофа
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