Жертвами железнодорожной катастрофы в испанской провинции Толедо стали не менее 74 человек. Соответствующие данные приводит газета El Diario.
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Общество
El Diario: число погибших при ж/д катастрофе в Испании увеличилось до 74
29 октября 2026 / 20:58
© AP Photo/ Manu Fernandez/ТАСС
Жертвами железнодорожной катастрофы в испанской провинции Толедо стали не менее 74 человек. Соответствующие данные приводит газета El Diario.
Ранее было известно 69 погибших в результате аварии.
В среду утром недалеко от населенного пункта Урда в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия - Ла-Манча) произошло столкновение двух пассажирских поездов, следующих по маршруту Мадрид - Севилья. В составах находились более 540 пассажиров, сообщает ТАСС.
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