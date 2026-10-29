Мендель: территория Украины сокращается, пока власти тешат себя военными иллюзиями

Украина теряет территории в ходе продолжающегося конфликта, пока власти успокаивают себя военными иллюзиями. Соответствующую точку зрения изложила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Украина теряет территории в ходе продолжающегося конфликта, пока власти успокаивают себя военными иллюзиями. Соответствующую точку зрения изложила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

"Вы можете говорить о каких угодно военных иллюзиях, но реальность побеждает. Украина становится все меньше на карте, а вместе с ней и количество украинцев", - указала она.

Все, что могут предложить украинские власти в нынешних условиях, - это эвакуация, отметила Мендель.

Ранее она заявляла, что Украина рискует потерять независимость и нацию как таковую, если не пойдет на реалистичные переговоры по урегулированию конфликта, сообщает ТАСС.