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Мендель: территория Украины сокращается, пока власти тешат себя военными иллюзиями

Мендель: территория Украины сокращается, пока власти тешат себя военными иллюзиями Мендель: территория Украины сокращается, пока власти тешат себя военными иллюзиями

Украина теряет территории в ходе продолжающегося конфликта, пока власти успокаивают себя военными иллюзиями. Соответствующую точку зрения изложила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Украина теряет территории в ходе продолжающегося конфликта, пока власти успокаивают себя военными иллюзиями. Соответствующую точку зрения изложила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

"Вы можете говорить о каких угодно военных иллюзиях, но реальность побеждает. Украина становится все меньше на карте, а вместе с ней и количество украинцев", - указала она.

Все, что могут предложить украинские власти в нынешних условиях, - это эвакуация, отметила Мендель.

Ранее она заявляла, что Украина рискует потерять независимость и нацию как таковую, если не пойдет на реалистичные переговоры по урегулированию конфликта, сообщает ТАСС.

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Теги:
#украина
#мендель
#территория
#иллюзии
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