Путин назвал девиз саммита Россия - Африка

Девизом третьего саммита Россия - Африка, который принимает Москва, являются слова \"За мир, безопасность и развитие\". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита.

Девизом третьего саммита Россия - Африка, который принимает Москва, являются слова "За мир, безопасность и развитие". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита.

"Не может не вызывать удовлетворения то, что в нынешнем саммите приняли участие 21 лидер стран Африки, высокопоставленные делегации подавляющего большинства государств континента, руководители почти всех ведущих африканских интеграционных структур. Девиз этого саммита - за мир, безопасность и развитие", - указал Путин.

По его словам, этот девиз, фактически, определил ход и тематику дискуссий.

"Важно, что все лидеры единодушно высказались за продолжение практики регулярных саммитов Россия - Африка", - подчеркнул глава государства, сообщает ТАСС.