Президенты Турции и США второй раз за сутки поговорили по телефону

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп второй раз за сутки поговорили по телефону. Об этом информировала канцелярия турецкого лидера.

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп второй раз за сутки поговорили по телефону. Об этом информировала канцелярия турецкого лидера.

"Президент Трамп позвонил президенту Эрдогану во время ужина с участием лидеров, организованного по случаю Дня Республики 29 октября и саммита Организации тюркских государств (ОТГ)", - сказано в сообщении.

Как отмечается, Эрдоган передал Трампу приветствия участвовавших в ужине глав государств" ОТГ. Турецкий лидер рассказал американскому коллеге, что "на саммите будут приняты решения, которые позволят продвинуть Организацию тюркских государств, ставшую центром стабильности и безопасности в Центральной Азии с населением более 200 млн человек". Трамп, со своей стороны, пожелал президенту Турции успешного проведения саммита, указали в канцелярии.

Предыдущий телефонный разговор лидеров Турции и США состоялся ранее в четверг. Собеседники обсуждали двусторонние отношения, урегулирование на Украине, положение дел вокруг Ормузского пролива и Йемена, сообщает ТАСС.