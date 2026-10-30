Организация Объединенных Наций (ООН) нуждается в реформировании, но этот процесс требует широкого консенсуса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка.

Организация Объединенных Наций (ООН) нуждается в реформировании, но этот процесс требует широкого консенсуса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка.

"Реформированию подлежат в условиях кардинальных изменений в мире практически все крупные международные структуры, в том числе ООН. Вопрос в том, чтобы эти решения принимались на основе широкого консенсуса и чтобы мы с водой не выплеснули и ребенка. С тем чтобы не разрушить единственные в своем роде универсальные международные инструменты, такие, например, как ООН", - указал глава российского государства.

"Такой же другой организации у человечества больше нет. Да, может быть, она работает не так, как нам бы хотелось, но она все-таки есть, это площадка, где согласовываются позиции", - отметил он, сообщает ТАСС.