Грушко призвал Запад отменить санкции против России

Рассуждающие на Западе о продовольственной безопасности должны отменить санкции против России, которая вносит определяющий вклад в ее обеспечение. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с ТАСС .

Рассуждающие на Западе о продовольственной безопасности должны отменить санкции против России, которая вносит определяющий вклад в ее обеспечение. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с ТАСС.

"Те на Западе, кто любит рассуждать о продовольственной безопасности и упрекать Россию в ее подрыве, должны, в первую очередь, либо прекратить об этом говорить, либо отменить санкции, наложенные на весь сельхозсектор страны, которая вносит решающий вклад в обеспечение этой продовольственной безопасности, а именно Россия", - подчеркнул он.