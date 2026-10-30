Рассуждающие на Западе о продовольственной безопасности должны отменить санкции против России, которая вносит определяющий вклад в ее обеспечение. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с ТАСС.
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Политика
Грушко призвал Запад отменить санкции против России
30 октября 2026 / 10:39
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Рассуждающие на Западе о продовольственной безопасности должны отменить санкции против России, которая вносит определяющий вклад в ее обеспечение. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с ТАСС.
"Те на Западе, кто любит рассуждать о продовольственной безопасности и упрекать Россию в ее подрыве, должны, в первую очередь, либо прекратить об этом говорить, либо отменить санкции, наложенные на весь сельхозсектор страны, которая вносит решающий вклад в обеспечение этой продовольственной безопасности, а именно Россия", - подчеркнул он.
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