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Политика

Грушко призвал Запад отменить санкции против России

Грушко призвал Запад отменить санкции против России Грушко призвал Запад отменить санкции против России

Рассуждающие на Западе о продовольственной безопасности должны отменить санкции против России, которая вносит определяющий вклад в ее обеспечение. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с ТАСС.

Рассуждающие на Западе о продовольственной безопасности должны отменить санкции против России, которая вносит определяющий вклад в ее обеспечение. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с ТАСС.

"Те на Западе, кто любит рассуждать о продовольственной безопасности и упрекать Россию в ее подрыве, должны, в первую очередь, либо прекратить об этом говорить, либо отменить санкции, наложенные на весь сельхозсектор страны, которая вносит решающий вклад в обеспечение этой продовольственной безопасности, а именно Россия", - подчеркнул он. 

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Теги:
#россия
#санкции
#грушко
#запад
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