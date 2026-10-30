Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 ноября 2026 / 03:43
КОТИРОВКИ
USD
01/11
80.5573
EUR
01/11
89.6603
Новости часа
На полях саммита Россия - Африка были подписаны порядка 150 документов Лавров провел переговоры с главой МИД Японии на полях G20
Москва
1 ноября 2026 / 03:43
Котировки
USD
01/11
currency
80.5573
0.0000
EUR
01/11
currency
89.6603
0.0000
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевает прекращение огня
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевает прекращение огня
30 октября 2026 / 17:48
У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение
У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение
30 октября 2026 / 17:42
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение
30 октября 2026 / 17:22
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Многополярный мир
Политика

Франция выступает против кандидатуры Орбана на пост генсека ООН

Франция выступает против кандидатуры Орбана на пост генсека ООН Франция выступает против кандидатуры Орбана на пост генсека ООН

Франция выступает против возможного выдвижения в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН экс-премьера Венгрии Виктора Орбана. Такое заявление сделал глава МИД республики Жан-Ноэль Барро, выступая на слушаниях в Сенате Франции.

Франция выступает против возможного выдвижения в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН экс-премьера Венгрии Виктора Орбана. Такое заявление сделал глава МИД республики Жан-Ноэль Барро, выступая на слушаниях в Сенате Франции.

Он считает, что соответствующее назначение могло бы "ослабить или парализовать" международную организацию и обеспечило бы крупным державам возможность навязывать свою волю другим. По словам министра, Париж ожидает от будущего генсека активной работы по реформированию ООН на основе многостороннего подхода.

Некоторое время назад в американских СМИ появились сообщения о том, что США, Россия и Китай рассматривают Орбана в качестве возможного совместного кандидата на замену действующему генсеку ООН Антониу Гутерришу, чей мандат завершается 31 декабря. Сами государства официально не подтверждали выдвижение этой инициативы, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#франция
#кандидатура
#генсек оон
#орбан
Также по теме:
30.10.2026 20:17
Канада присоединится к ЕС в финансировании Украины в 2027 году
30.10.2026 18:43
Мерц: конфликт вокруг Ирана обошелся Европе более чем в €100 млрд
30.10.2026 17:59
Си Цзиньпин призвал КНР и ФРГ формировать новую модель сотрудничества
30.10.2026 16:33
Reuters: США попросили страны Балтии смягчить риторику в адрес РФ
30.10.2026 14:59
В Кремле прокомментировали участие Европы в переговорах по Украине
30.10.2026 14:16
Патрушев указал на попытки НАТО, ЕС и Лондона развязать войну в Европе
30.10.2026 11:18
Путин: Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней
29.10.2026 20:45
Фон дер Ляйен пообещала Канаде ассоциированное членство в Евросоюзе
29.10.2026 19:45
Ушаков: Путин поговорит со Стуббом или Стёре, если они позвонят снова
29.10.2026 17:59
Туск обвинил Качиньского в намерениях вывести Польшу из состава ЕС
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевает прекращение огня
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевает прекращение огня
У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение
У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
22:46
На полях саммита Россия - Африка были подписаны порядка 150 документов
22:19
Лавров провел переговоры с главой МИД Японии на полях G20
21:59
Эвакуированные жители Алешек прибыли в Симферополь
21:37
Песков: Москва против перемирия как "передышки" для Киева
21:18
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 75% российских граждан
20:57
Мишустин назначил Андрианову врио главы Росавиации
20:39
Путин: Москва благодарна ЦАР за поддержку российских инициатив в ООН
20:17
Канада присоединится к ЕС в финансировании Украины в 2027 году
19:58
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6,9 тыс. дронов ВСУ
19:45
Рубио заявил, что "двадцатке" надо работать сообща
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО