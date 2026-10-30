Франция выступает против кандидатуры Орбана на пост генсека ООН

Франция выступает против возможного выдвижения в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН экс-премьера Венгрии Виктора Орбана. Такое заявление сделал глава МИД республики Жан-Ноэль Барро, выступая на слушаниях в Сенате Франции.

Франция выступает против возможного выдвижения в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН экс-премьера Венгрии Виктора Орбана. Такое заявление сделал глава МИД республики Жан-Ноэль Барро, выступая на слушаниях в Сенате Франции.

Он считает, что соответствующее назначение могло бы "ослабить или парализовать" международную организацию и обеспечило бы крупным державам возможность навязывать свою волю другим. По словам министра, Париж ожидает от будущего генсека активной работы по реформированию ООН на основе многостороннего подхода.

Некоторое время назад в американских СМИ появились сообщения о том, что США, Россия и Китай рассматривают Орбана в качестве возможного совместного кандидата на замену действующему генсеку ООН Антониу Гутерришу, чей мандат завершается 31 декабря. Сами государства официально не подтверждали выдвижение этой инициативы, сообщает ТАСС.