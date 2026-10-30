Многие в Европе только и говорят о подготовке к войне к 2030 году, Россия войны не хочет, но готова к ней. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка.
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Безопасность
Путин: Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней
30 октября 2026 / 11:18
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Многие в Европе только и говорят о подготовке к войне к 2030 году, Россия войны не хочет, но готова к ней. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка.
"Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 30-му году. Правильно это или нет?" - задался он вопросом.
"Россия, во-первых, готова, но никакой войны с Европой она не хочет", - указал российский лидер.
По его словам, Запад не добился цели по нанесению стратегического поражения РФ, вряд ли это будет возможно и к 2030 году.
"А если уж это зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает", - заключил Путин, сообщает ТАСС.
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