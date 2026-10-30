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Политика

Блок Нетаньяху получает 53 места на выборах в Кнессет

Блок Нетаньяху получает 53 места на выборах в Кнессет Блок Нетаньяху получает 53 места на выборах в Кнессет

Партия \"Ликуд\" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует по количеству полученных голосов на состоявшихся 27 октября парламентских выборах в стране по итогам обработки 100% бюллетеней. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК.

Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует по количеству полученных голосов на состоявшихся 27 октября парламентских выборах в стране по итогам обработки 100% бюллетеней. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК.

Так, "Ликуд" получает 27 мандатов в 120-местном парламенте, а партия "Яшар" главного соперника Нетаньяху от оппозиции Гади Айзенкота идет второй и получает 21 место. При этом сохраняется лидерство блока "Ликуд" и поддерживающих Нетаньяху ультраправых и ортодоксальных партий, которые составляют нынешнюю правящую коалицию. Он контролирует 53 кресла из 120 в Кнессете, а оппозиция получает контроль над 48 депутатскими мандатами. Еще 19 мест получают арабские партии, с которыми не желают вступать в коалицию ни оппозиция, ни "Ликуд".

Окончательные итоги электоральной процедуры должны быть обнародованы не позднее 4 ноября после рассмотрения апелляций.

Для формирования правительства нужна коалиция, контролирующая не менее 61 место в Кнессете, которых пока не получает ни одна политическая сила. Если никто из депутатов не сможет сформировать устойчивую коалицию, то спустя 90 дней будут назначены перевыборы, ТАСС

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