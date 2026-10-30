Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 октября 2026 / 13:32
КОТИРОВКИ
USD
30/10
80.6761
EUR
30/10
89.8167
Новости часа
Родригес назначила нового главу МИД Венесуэлы Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов
Москва
30 октября 2026 / 13:32
Котировки
USD
30/10
currency
80.6761
0.0000
EUR
30/10
currency
89.8167
0.0000
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
29 октября 2026 / 15:04
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
29 октября 2026 / 14:58
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
29 октября 2026 / 10:54
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика

Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов

Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов

Российский рынок акций отметился снижением после роста на открытии основной торговой сессии 30 октября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня демонстрирует рост.

Российский рынок акций отметился снижением после роста на открытии основной торговой сессии 30 октября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,22% и торговались на уровне 2 497,92 и 975,39 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Московской биржи вырос на 2,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,223 рубля.

На 09:17 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению до 2 487,35 пункта (-0,2%), индекс РТС находился на уровне 971,25 пункта (-0,2%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 12,212 рубля (+1,15 копейки).

  • new_top
Теги:
#россия
#снижение
#рынок акций
#торги
Также по теме:
29.10.2026 18:57
Силуанов заверил, что уровень госдолга России останется под контролем
29.10.2026 17:31
Лагард заявила о намерении покинуть пост главы ЕЦБ в феврале
29.10.2026 16:28
Назван средний размер пенсии по старости в России в 2027 году
29.10.2026 14:59
Курс доллара на межбанке вновь опустился ниже 80 рублей
29.10.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
28.10.2026 19:29
Государственный долг США превысил рекордные $40,5 трлн
28.10.2026 18:59
Курс доллара на межбанке впервые с 4 августа опускался ниже 80 рублей
28.10.2026 11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
27.10.2026 16:57
Основатель DeepSeek впервые вошел в список богатейших людей Китая
27.10.2026 11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
12:14
Родригес назначила нового главу МИД Венесуэлы
11:59
Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов
11:58
Блок Нетаньяху получает 53 места на выборах в Кнессет
11:18
Путин: Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней
10:57
Франция выступает против кандидатуры Орбана на пост генсека ООН
10:39
Грушко призвал Запад отменить санкции против России
10:21
Путин: при реформировании ООН важно "не выплеснуть с водой ребенка"
21:59
Президенты Турции и США второй раз за сутки поговорили по телефону
21:40
Путин назвал девиз саммита Россия - Африка
21:21
Мендель: территория Украины сокращается, пока власти тешат себя военными иллюзиями
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО