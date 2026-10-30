Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов

Российский рынок акций отметился снижением после роста на открытии основной торговой сессии 30 октября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,22% и торговались на уровне 2 497,92 и 975,39 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Московской биржи вырос на 2,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,223 рубля.

На 09:17 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению до 2 487,35 пункта (-0,2%), индекс РТС находился на уровне 971,25 пункта (-0,2%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 12,212 рубля (+1,15 копейки).