Российский рынок акций отметился снижением после роста на открытии основной торговой сессии 30 октября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня демонстрирует рост.
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Экономика
Российский рынок акций перешел к снижению после роста на открытии торгов
30 октября 2026 / 11:59
© Анна Волик/ ТАСС
Российский рынок акций отметился снижением после роста на открытии основной торговой сессии 30 октября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня демонстрирует рост.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,22% и торговались на уровне 2 497,92 и 975,39 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Московской биржи вырос на 2,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,223 рубля.
На 09:17 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению до 2 487,35 пункта (-0,2%), индекс РТС находился на уровне 971,25 пункта (-0,2%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 12,212 рубля (+1,15 копейки).
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