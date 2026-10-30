Лавров прилетел в США для участия в министерской встрече Группы двадцати

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Атланту для участия в Совещании министров иностранных дел (СМИД) стран Группы двадцати (G20). Правительственный борт совершил посадку в аэропорту столицы штата Джорджия, сообщает ТАСС .

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Атланту для участия в Совещании министров иностранных дел (СМИД) стран Группы двадцати (G20). Правительственный борт совершил посадку в аэропорту столицы штата Джорджия, сообщает ТАСС.

Путь воздушного судна российской делегации в облет недружественных стран продолжался 20 часов 10 минут.

СМИД "двадцатки" примет Атланта 30-31 октября. Встреча глав внешнеполитических ведомств станет ключевым событием в преддверии саммита лидеров G20 в Майами 14-15 декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы видеть главу российского государства Владимира Путина на саммите. Встреча Группы двадцати на высшем уровне состоится в Дорале недалеко от Майами.