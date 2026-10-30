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Патрушев указал на попытки НАТО, ЕС и Лондона развязать войну в Европе

Патрушев указал на попытки НАТО, ЕС и Лондона развязать войну в Европе Патрушев указал на попытки НАТО, ЕС и Лондона развязать войну в Европе

НАТО, Евросоюз и Великобритания стремятся развязать большую войну в Европе. На это обратил внимание помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью \"Российской газете\"

НАТО, Евросоюз и Великобритания стремятся развязать большую войну в Европе. На это обратил внимание помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете"

"НАТО, ЕС и Лондон прилагают значительные усилия для того, чтобы разжечь большую войну в Европе. Угрозы особенно велики именно с морских направлений - с балтийского и черноморского. Поджечь эти акватории и прилегающие к ним регионы - это целенаправленная политика европейских элит, которые уже окончательно забыли об интересах своих народов, нуждающихся в мире и конструктивном сотрудничестве с Россией", - указал он.

Патрушев также отметил, что взывать к чести и совести бесполезно, а международное морское право тут уже бессильно, поскольку Запад его давно открыто игнорирует, передает ТАСС.

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#война
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#патрушев
#попытки
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