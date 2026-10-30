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Белый дом на Хэллоуин посетил мальчик в форме танкиста СССР

Белый дом на Хэллоуин посетил мальчик в форме танкиста СССР Белый дом на Хэллоуин посетил мальчик в форме танкиста СССР

В Белый дом по случаю Хэллоуина прибыл мальчик в фуражке советского образца и девочка в сарафане. Они получили сладости из рук президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.

В Белый дом по случаю Хэллоуина прибыл мальчик в фуражке советского образца и девочка в сарафане. Они получили сладости из рук президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.

Американский лидер с супругой в четверг вечером традиционно раздавали детям конфеты в преддверии отмечаемого 31 октября Хэллоуина. На кадрах трансляции, которую вела американская администрация, видно, что мальчики и девочки в разнообразных костюмах по очереди подходили за угощением. В их числе к президентской чете подошли мальчик в военной форме, фуражке советского образца, с шевроном танковых войск, а также девочка в сарафане и с головным убором, напоминающим кокошник.

Мелания Трамп первой поприветствовала детей, обратив внимание на фуражку мальчика, после чего к ним обратился президент, протянув корзинку с шоколадом, сообщает ТАСС.

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Теги:
#ссср
#белый дом
#мальчик
#хэллоуин
#танкист
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