Белый дом на Хэллоуин посетил мальчик в форме танкиста СССР

В Белый дом по случаю Хэллоуина прибыл мальчик в фуражке советского образца и девочка в сарафане. Они получили сладости из рук президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.

В Белый дом по случаю Хэллоуина прибыл мальчик в фуражке советского образца и девочка в сарафане. Они получили сладости из рук президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.

Американский лидер с супругой в четверг вечером традиционно раздавали детям конфеты в преддверии отмечаемого 31 октября Хэллоуина. На кадрах трансляции, которую вела американская администрация, видно, что мальчики и девочки в разнообразных костюмах по очереди подходили за угощением. В их числе к президентской чете подошли мальчик в военной форме, фуражке советского образца, с шевроном танковых войск, а также девочка в сарафане и с головным убором, напоминающим кокошник.

Мелания Трамп первой поприветствовала детей, обратив внимание на фуражку мальчика, после чего к ним обратился президент, протянув корзинку с шоколадом, сообщает ТАСС.