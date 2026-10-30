Россия, США и Украина договорились о возобновлении трехсторонних переговоров. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя информацию СМИ о том, что американская сторона якобы рассматривает Великобританию, Германию и Францию в качестве переговорщиков от Европы.
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Политика
В Кремле прокомментировали участие Европы в переговорах по Украине
30 октября 2026 / 14:59
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Россия, США и Украина договорились о возобновлении трехсторонних переговоров. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя информацию СМИ о том, что американская сторона якобы рассматривает Великобританию, Германию и Францию в качестве переговорщиков от Европы.
"Мы условились о том, чтобы возобновить трехсторонние переговоры", - подчеркнул в этой связи представитель Кремля, сообщает ТАСС.
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