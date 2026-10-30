Мировую экономику невозможно превратить в совокупность изолированных водоемов, это не соответствует исторической тенденции. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Доме народных собраний в Пекине.

Мировую экономику невозможно превратить в совокупность изолированных водоемов, это не соответствует исторической тенденции. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Доме народных собраний в Пекине.

По словам китайского лидера, "превратить океан мировой экономики в отдельные изолированные озера и реки невозможно, и это не соответствует исторической тенденции".

Он отметил, что "открытость приносит прогресс, а замкнутость неизбежно влечет за собой торможение". "Когда экономики стран взаимосвязаны, они развиваются вместе. Когда они изолированы, каждая отстает", - указал председатель КНР.

Вместе с тем он подчеркнул усиление односторонних подходов и протекционизма в мире. В этой связи Си Цзиньпин напомнил, что в августе Китай и Швейцария завершили переговоры по обновлению соглашения о свободной торговле. Это полностью отражает "политическую смелость и ответственность двух стран, приверженных открытости и сотрудничеству", добавил он.

Пармелен посещает Китай с рабочим визитом с 30 октября по 1 ноября, сообщает ТАСС.