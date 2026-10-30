Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 октября 2026 / 21:47
КОТИРОВКИ
USD
30/10
80.6761
EUR
30/10
89.8167
Новости часа
Песков: атаки ВСУ на НПЗ РФ вопреки просьбе Трампа должны обсуждать Киев и США India Today: подтверждена гибель всех шести человек на борту разбившегося в Гималаях вертолета
Москва
30 октября 2026 / 21:47
Котировки
USD
30/10
currency
80.6761
0.0000
EUR
30/10
currency
89.8167
0.0000
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевают прекращение огня
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевают прекращение огня
30 октября 2026 / 17:48
У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение
У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение
30 октября 2026 / 17:42
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение
30 октября 2026 / 17:22
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Многополярный мир / Многополярный мир
Экономика

Си Цзиньпин заявил, что мировую экономику невозможно превратить в изолированные "озера"

Си Цзиньпин заявил, что мировую экономику невозможно превратить в изолированные "озера" Си Цзиньпин заявил, что мировую экономику невозможно превратить в изолированные "озера"

Мировую экономику невозможно превратить в совокупность изолированных водоемов, это не соответствует исторической тенденции. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Доме народных собраний в Пекине.

Мировую экономику невозможно превратить в совокупность изолированных водоемов, это не соответствует исторической тенденции. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Доме народных собраний в Пекине.

По словам китайского лидера, "превратить океан мировой экономики в отдельные изолированные озера и реки невозможно, и это не соответствует исторической тенденции".

Он отметил, что "открытость приносит прогресс, а замкнутость неизбежно влечет за собой торможение". "Когда экономики стран взаимосвязаны, они развиваются вместе. Когда они изолированы, каждая отстает", - указал председатель КНР.

Вместе с тем он подчеркнул усиление односторонних подходов и протекционизма в мире. В этой связи Си Цзиньпин напомнил, что в августе Китай и Швейцария завершили переговоры по обновлению соглашения о свободной торговле. Это полностью отражает "политическую смелость и ответственность двух стран, приверженных открытости и сотрудничеству", добавил он.

Пармелен посещает Китай с рабочим визитом с 30 октября по 1 ноября, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#си цзиньпин
#изоляция
#мировая экономика
Также по теме:
30.10.2026 12:14
Родригес назначила нового главу МИД Венесуэлы
30.10.2026 10:21
Путин: при реформировании ООН важно "не выплеснуть с водой ребенка"
28.10.2026 17:59
Токаев: ситуация в мире сегодня сложнее времен холодной войны
28.10.2026 12:59
Итоговая явка на выборах в парламент Израиля составила 77,7%
28.10.2026 12:30
Трамп усомнился в достоверности результатов выборов президента Бразилии
28.10.2026 10:38
Лавров: только страны Глобального Юга должны войти в обновленный СБ ООН
27.10.2026 20:28
Второй тур президентских выборов в Болгарии намечен на 1 ноября
27.10.2026 19:44
ЦИК Израиля заявил о рекордной явке на парламентских выборах
27.10.2026 12:45
Индия призывает уравнять постоянных членов СБ ООН в праве вето
27.10.2026 11:18
Партия Болсонару признала его поражение на президентских выборах в Бразилии
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевают прекращение огня
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевают прекращение огня
У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение
У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
19:15
Песков: атаки ВСУ на НПЗ РФ вопреки просьбе Трампа должны обсуждать Киев и США
18:59
India Today: подтверждена гибель всех шести человек на борту разбившегося в Гималаях вертолета
18:43
Мерц: конфликт вокруг Ирана обошелся Европе более чем в €100 млрд
18:30
Российские ВС за неделю нанесли девять групповых ударов по целям на Украине
18:15
Маск анонсировал появление устройства, которое поможет слепым видеть
17:59
Си Цзиньпин призвал КНР и ФРГ формировать новую модель сотрудничества
17:45
Глава Донецкой железной дороги погиб в результате удара беспилотника ВСУ
17:30
CAS обязал IIHF допустить команды России к международным соревнованиям
17:14
Среди жертв ж/д аварии в Испании могут быть граждане до 27 стран
16:58
Цена нефти Brent на ICE демонстрирует рост почти на 2,5%
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО