Маск прокомментировал взлом криптобиржи Binance словами о нулевом дне

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал сообщения о взломе криптовалютной биржи Binance словами о нулевом дне.

"Каждый день - это нулевой день", - указал он на платформе Х.

Нулевым днем называют уязвимость в программном обеспечении или операционной системе, о которой разработчикам еще не известно.

Некоторое время назад экс-директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао информировал о том, что платформа могла быть взломана хакерами. По данным администрации платформы, потери Binance в результате "инцидента с безопасностью" могут достигать $6,3 млрд, сообщает ТАСС.