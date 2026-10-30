Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал сообщения о взломе криптовалютной биржи Binance словами о нулевом дне.
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Общество
Маск прокомментировал взлом криптобиржи Binance словами о нулевом дне
30 октября 2026 / 15:29
© Kent Nishimura/ Getty Images/ТАСС
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал сообщения о взломе криптовалютной биржи Binance словами о нулевом дне.
"Каждый день - это нулевой день", - указал он на платформе Х.
Нулевым днем называют уязвимость в программном обеспечении или операционной системе, о которой разработчикам еще не известно.
Некоторое время назад экс-директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао информировал о том, что платформа могла быть взломана хакерами. По данным администрации платформы, потери Binance в результате "инцидента с безопасностью" могут достигать $6,3 млрд, сообщает ТАСС.
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