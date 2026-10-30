Удар по Ирану может произойти в любой момент

Юрий Веселов, военный обозреватель

Последние высказывания американского президента свидетельствуют о намерении США «наказать» непокорный Иран после проведения промежуточных выборов в конгресс, если не удастся достигнуть с ним «сделки» по ядерной программе и ракетному разоружению. Но и за несколько дней до дня «Х» ясно, что Тегеран не пойдет на уступки Вашингтону.

То, что американская администрация готовит очередную военную эскалацию, не подлежит сомнению. Информационные издания страны открыто сообщают о проводимой подготовке к нападению на Иран: Пентагон эвакуировал основной персонал с военных баз в странах Аравийского полуострова, заблаговременно перевел в Израиль штаб Объединенного Центрального командования, подтянул в Аравийское море транспорты снабжения для пополнения кораблей и авианосной авиации ракетными и другими средствами нападения, перебросил из штата Техас в регион дополнительные пусковые установки ПВО «Патриот», рассредоточил боевую и вспомогательную авиацию.

Одновременно госдепартамент США в эти дни проводит эвакуацию всех сотрудников американских дипломатических миссий из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Ирака, Сирии и Ливана – одного из главных признаков подготовки к военным действиям в регионе. В дополнение к этому американское внешнеполитическое ведомство распространило предупреждение «о подготовке проведения Ираном террористических акций» против граждан США за рубежом.

Политические аналитики ломают головы в определении сроков начала военной операции: одни считают, что все начнется накануне дня голосований, другие ссылаются на заявления Трампа. Однако в том, что авантюра состоится, не сомневается никто. По данным неофициальных общественных опросов, более 60 процентов населения США не поддерживают своего президента в «развязанной Израилем» войне против Ирана и выступают против участия в очередной военной провокации. По их убеждению, события на Ближнем Востоке привели к подорожанию жизни в стране – главному обвинению Трампа. И, как следствие, к критическому падению авторитета Консервативной партии, от которой он выдвигался на руководящий пост. Теперь ему грозит лишение большинства президентских прав из-за вероятной утери влияния консерваторов в обеих палатах конгресса.

Однако, как, видимо, полагает американский лидер, не все потеряно. Да, мирная «сделка» с Ираном не состоялась, и цели начавшейся 18 февраля военной операции Пентагоном не выполнены до конца. А «дело нужно довести», по словам Трампа. Выход один – молниеносная сокрушительная операция, результатом которой будет очередная попытка вывода из строя производств исходных материалов ядерной энергетики и ракетного оружия, а также полное уничтожение важнейших экономических объектов Ирана. После чего Трамп объявит об очередной важнейшей для США «сокрушительной победы» и может приступить к выводу созданной группировки военных сил и средств.

Это в какой-то мере может прибавить ему голосов избирателей. Также, быть может, делается расчет на более широкую поддержку еврейского лобби в конгрессе и членов обеих партий. Количество президентского электората может увеличиться за счет военных, которым уже надоело столь длительное время находиться вдали от родного дома в состоянии ни войны, ни мира.

Другой вариант предусматривает те же действия, но только после 3 ноября. Трамп «громко хлопнет дверью» на фоне неудачи в выборной кампании, что станет своеобразной местью конгрессу и победившим демократам. При этом он опять на весь мир будет трубить о победе и спасении верного союзника США на Ближнем Востоке Израиля. Какой вариант выберет американский президент, покрыто тайной. Точно предугадать его никто не берется – Трамп непредсказуем.

Другое дело – Биньямин Нетаньяху, построивший свою политическую карьеру на обвинениях Ирана в создании ядерной бомбы, распространении международного терроризма и угрозе уничтожения еврейского государства. Израиль более 40 лет готовился к событиям февраля 2026 года, а нынешнему руководителю государства простят все прегрешения после полного военного и экономического разорения Ирана: все население еврейского государства и его соплеменники за рубежом мечтают об этом. Более того, Нетаньяху может войти в историю Израиля в качестве спасителя еврейства. Даже, несмотря на неудачу возглавляемой им партии Ликуд в прошедших 27 октября выборах в кнессет.

Предстоящая военная операция Израиля обязательно будет совместной с США. Можно не сомневаться в том, что планы ее составлены и отработаны на картах. В первой половине октября командование израильских ВВС провело практическое учение сил по преодолению ПВО и нанесению ударов по наиболее важным военным, экономическим объектам и административным центрам Ирана. В воздух были подняты сотни истребителей, все самолеты-заправщики и разведчики, которые через воздушное пространство Сирии и Ирака приблизились на расстояние пусков ракет к территории Ирана.

По информации из открытых источников, Пентагон передал израильтянам большое количество авиационных ракет большой дальности и авиационные противобункерные бомбы для разрушения защищенных объектов.

Надо признать, что Трампа сдерживают опасения ответных действий Ирана, которые могут привести к чувствительным американским потерям в живой силе и военной технике. Этого ему никогда не простят. Поэтому в предстоящей операции Израиль должен будет наносить первые «обезоруживающие» удары по противнику, после чего ВВС и ВМС США приступят к завершению дела.

В свою очередь военно-политическое руководство Ирана предупредило об изменении тактики войны – переходе от активной защиты к наступательным действиям. Что кроется за словами персидских военных, не известно. Но их предупреждение основано на реальных возможностях и непоколебимой решительности.