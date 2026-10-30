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Токаев призвал обеспечить участие России в Организации тюркских государств

Токаев призвал обеспечить участие России в Организации тюркских государств Токаев призвал обеспечить участие России в Организации тюркских государств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил обеспечить участие России в Организации тюркских государств (ОТГ), назвав это справедливым.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил обеспечить участие России в Организации тюркских государств (ОТГ), назвав это справедливым.

"Для повышения авторитета нашей организации было бы справедливым решением предложить России присоединиться к этому формату либо участвовать в деятельности ОТГ в качестве наблюдателя. Будучи крупной державой, Россия веками поддерживает тесные связи с тюркским миром", - отметил Токаев в ходе выступления на саммите ОТГ в Анкаре.

По его словам, в России "исторически проживают представители многих тюркских народов". "Сегодня Россия продвигает проект "Алтай - колыбель тюркской цивилизации". Немало слов в русском языке имеет тюркское происхождение. В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам", - заключил лидер республики, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#токаев
#участие
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