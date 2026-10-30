Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедший семидневный период освободили населенный пункт Общее в Запорожской области, Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС за неделю освободили три населенных пункта
30 октября 2026 / 15:58
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедший семидневный период освободили населенный пункт Общее в Запорожской области, Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"За минувшую неделю в ходе активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" освободили населенные пункты Алисовка Харьковской области и Бариловка Сумской области", - указали в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, отмечается, что "на прошедшей неделе подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили Общее Запорожской области".
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