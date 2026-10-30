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Миронов предложил повысить стипендии до прожиточного минимума

Миронов предложил повысить стипендии до прожиточного минимума Миронов предложил повысить стипендии до прожиточного минимума

Стипендии студентов следует повысить до уровня прожиточного минимума. Такое мнение выразил председатель партии \"Справедливая Россия\" Сергей Миронов.

Стипендии студентов следует повысить до уровня прожиточного минимума. Такое мнение выразил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Справедливая Россия" не раз предлагала повысить стипендию до федерального прожиточного минимума. В текущем году это порядка 19 тыс. рублей", - отметил он в беседе с ТАСС.

Политик обратил внимание, что из-за низких стипендий студентам либо приходится жить за счет родителей, либо совмещать учебу и работу. "Поэтому уровень знаний получается соответствующий, а это крайне негативно сказывается на подготовке молодых специалистов", - подчеркнул он.

Вместе с тем Миронов заявил о необходимости сделать более доступными общежития. По его смнению, цена за проживание должна составлять не более 10% от минимальной стипендии.

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Теги:
#миронов
#увеличение
#стипендии
#прожиточный минимум
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