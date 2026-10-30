Марина Харькова, журналист Донецк

На Украине готовы поправки к закону о культуре, которые запретят весь русскоязычный культурный продукт. Об этом заявила языковый омбудсмен Елена Ивановская. Она теперь ежедневно появляется в эфирах и разжигает языковую вражду и расовую нетерпимость среди украинцев. Еще раньше она рекомендовала медикам отказаться от предоставления медпомощи русскоговорящим пациентам. А сейчас нацелилась на книги, песни и спектакли на русском языке. Новый документ полностью выведет из правового поля любой русскоязычный контент.

Законопроект уже одобрил парламентский комитет под руководством депутата-русофоба Никиты Потураева, который был инициатором закона о запрете УПЦ, а теперь взялся душить и русскую культуру. Фактически, режим Зеленского взял курс на полное уничтожение русского языка на Украине. И смысл такого решения имеет глубокий политический подтекст: это попытка сломать социальную среду пророссийских регионов и искусственно насадить там идею чужеродности и враждебности русской культуры. По сути, Зеленский ломает генетический код людей, чье мировоззрение значительным образом формировалось именно на русских писателях, поэтах, режиссерах, музыкантах. Киев не просто угнетает людей в языковом и культурном плане, а пытается переформатировать их сознание, вытравив из него все русское.

Показательно, что с идеей на законодательном уровне запретить всю русскую культуру (от памятников до книг) Ивановская выступила сразу после локального бунта в одесском горсовете. Там накануне местные депутаты отказались голосовать за постановление, запрещающее использование российского культурного продукта в регионе. Увидев этот локальный бунт против центральной власти и её языковой политики, и началась кампания полного запрета культурного наследия. на русском языке. Теперь игнорировать или обойти нормы закона одесские депутаты не смогут. Напомним, 28 октября одесские депутаты в ходе сессии горсовета отказались принять мораторий на русскоязычный культурный продукт, который должен действовать до тех пор, пока ВСУ не «деоккупирует» все территории, которые перешли под контроль России. Во время обсуждения часть одесских парламентариев назвала проект решения популистским. В итоге, за мораторий проголосовало 18 депутатов, воздержались двое, а против проголосовал 21 депутат. В отличии от Одессы, которую не удалось продавить, аналогичные моратории на русский культурный продукт единодушно поддержали в Киеве, Днепре, Запорожье, Виннице и Черкассах.

С 2014 года, после госпереворота на Майдане в Киеве, на Украине ведётся яростная борьба с русским языком и всем, что ассоциируется с русской культурой, Россией и СССР. Началась оголтелая декоммунизация: переименовываются улицы и населённые пункты, демонтируются памятники советским военачальниками, писателям, учёным. Украинизация вышла за пределы государственных учреждений и официального документооборота. Языковые ограничения распространились на образование, телевидение, издательский рынок и цифровые сервисы. В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», существенно сузивший возможности применения русского и языков национальных меньшинств. Появились запреты на русскоязычные произведения искусства — книги, фильмы, спектакли, песни, началось ограничение, ограничения на изучение русского языка в школах и вузах. Теперь от школьников и студентов требуют общаться даже на переменах исключительно на украинском. При Зеленском многолетний курс Киева на вытеснение русского языка из публичной сферы ужесточился.

В июне Зеленский подписал закон №4699-IX, предусматривающий исключение русского языка из перечня защищаемых Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств. А недавно украинский парламент принял закон об образовательных правах нацменьшинств. С его помощью украинская власть намерена убедить Венгрию снять вето с открытия второго и третьего кластера по переговорам о вступлении Украины в ЕС. Теперь закон определяет, что украинский остается основным языком образовательного процесса в учебных заведениях, но национальные меньшинства могут обучаться на официальных языках государств — членов Европейского союза. Русского среди них нет. Под языковую сегрегацию попали миллионы граждан Украины и их детей, которые разговаривают на русском. Правозащитники и международные организации неоднократно обращали внимание, что языковые ограничения нарушают права русскоязычного населения, в том числе в таких чувствительных сферах, как медицина, образование и доступ к информации.

При этом большая часть граждан страны продолжает постоянно использовать русский язык в повседневной жизни, что приводит к многочисленным скандалам, конфликтам и обострению противостояния в обществе. Это провоцирует усиление протестных настроений. И как бы ни навязывали власти тотальную насильственную украинизацию, многие граждане страны сопротивляются ей: русский язык остается в приоритете в юго-восточных, северных и центральных регионах, включая Киев. По последним опросам, в столице Украины только треть населения говорит на украинском языке.

А украинизаторы, введя обязательное преподавание на «мове», столкнулись с проблемой, что русскоязычные дети, поступая в начальные классы, не понимают учителей, заявила представитель языкового омбудсмена Кристина Головачева. «На пятом году полномасштабной войны мы говорим, что на Украине надо вводить для украинских детей интеграционные классы по овладению государственным языком», - возмущалась она. К тому же в последние годы употребление русского языка среди украинцев, особенно среди молодёжи, заметно выросло. Украинская молодёжь продолжает танцевать под русскоязычную музыку, поет русские песни. Заместитель руководителя Секретариата уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко даже назвал ситуацию с соблюдением языкового закона в украинских школах и вузах «угрожающей».

Очередную вспышку ненависти у украинцев вызвали недавние высказывания языкового омбудсмена Елены Ивановской, заявившей, что медики имеют право не оказывать помощь пациентам, которые не владеют украинским языком и говорят по-русски. «Ко мне много кто обращается из числа медиков, которые говорят, что не готовы предоставлять услуги русскоязычному пациенту. Я говорю, что это уже вопрос морали», - сказала она и подчеркнула необходимость исполнять закон, который предписывает обязательное использование украинского языка в госучреждениях. В их число, в частности, входят и больницы. Такая позиция - это уже официальный языковой нацизм.

В связи с этим представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на Украине складывается парадоксальная ситуация. Сам Зеленский и его подручные свободно пользуется русским языком и между собой, и на международной арене, но при этом вводит на Украине запреты на его применение. «Зеленский говорит и даже ругается по-русски - мы все хорошо помним его выходку на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года. Переговоры в Стамбуле с украинской делегацией тоже велись на русском языке. Половина оставшейся страны под страхом карательных мер продолжает разговаривать на родном для них русском языке. Даже дочь Елены Ивановской ведёт свои соцсети на русском языке. А слова языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о русскоязычных гражданах представляют собой нацизм».

Истерия на языковой почве достигла маразма: в западных регионах Украины появились так называемые «языковые патрули», которые штрафуют и подвергают гонениям людей, говорящих по-русски в общественных местах, по всей Украине выгоняют с работы преподавателей, использующих русский язык, на улицах сжигают книги классиков русской литературы, из библиотек изымаются книги на русском и отправляются в макулатуру. Языковые активисты устраивают травлю людям даже из-за их разговоров на русском языке в быту, требуют украинизировать надгробия погибших военных ВСУ. На этом фоне полностью стирается грань между так называемой «защитой государственного языка» и циничным уничтожением прав миллионов людей, для которых русский является родным. А Зеленский руками Ивановской и Потураева с помощью политических и силовых инструментов заставляет украинцев отказаться и от русского языка, и от общей истории. Все это готовит почву для гражданской войны внутри страны, провоцируя распри и дальнейший раскол Украины на несколько частей.