Reuters: США попросили страны Балтии смягчить риторику в адрес РФ

Чиновники Пентагона в последние недели заявили ряду государств НАТО, прежде всего, странам Балтии, что их конфронтационные утверждения о якобы исходящей от России угрозе наносят вред безопасности в Европе. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters .

Чиновники Пентагона в последние недели заявили ряду государств НАТО, прежде всего, странам Балтии, что их конфронтационные утверждения о якобы исходящей от России угрозе наносят вред безопасности в Европе. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Представители американских властей во время двусторонних контактов с Эстонией, Латвией и Литвой обратили внимание на необходимость смягчения антироссийской риторики. Неизвестно, были ли эти пожелания переданы руководству других стран Европы, указывает агентство.

Согласно данным Reuters, в ходе этих встреч представители США не вели себя конфронтационно. Вместе с тем собеседник агентства из числа европейских чиновников указал, что просьба Вашингтона оказалась "сбивающей с толку", сообщает ТАСС.