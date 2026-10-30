Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение

Ереван не видит возможности своего возвращения в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом на пресс-конференции заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

"Что касается вашего вопроса касательно Организации Договора о коллективной безопасности, то мы давно прекратили наше участие в работах в этой структуре, наше членство заморозили <...>, мы наше отношение не поменяем. И мы не видим своего возвращения в ОДКБ", - сказал Мирзоян.

Кавказовед Андрей Арешев отмечает, что «информация об исключении Армении из состава ОДКБ 11 ноября на саммите этой организации подтверждается. Об этом говорил Генеральный секретарь ОДКБ как о вероятном решении. Поэтому вполне вероятно, что это произойдет к всеобщему удовлетворению. В Армении демонстративно отказываются от участия в ОДКБ, но, тем не менее, присутствуют на заседаниях этой организации, в частности ее постоянного Комитета. Получают всю необходимую информацию и с кем-то ей делятся, о чем тоже сказал Генеральный секретарь ОДКБ в ходе недавней пресс-конференции. Поэтому, думаю, что это произойдет, и с учетом имеющихся возможностей эту проблему надо решить окончательно, исключив какие-либо спекуляции».

ПО мнению эксперта, «после этого решения доверия между Россией и Арменией не прибавится, но в тоже время диалог Еревана с Москвой определяется по линии крупных корпораций, таких как «Росатом», «РЖД» и других. Так, что здесь вопрос об участии, или не участии Армении в ОДКБ не столь важен. Но, с другой стороны, могут активизироваться разговоры о выводе российской военной базы в Гюмри, что также может стать реальностью, как мне кажется, на определенном этапе».