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Песков заявил, что город Алешки могут покинуть все желающие

Песков заявил, что город Алешки могут покинуть все желающие Песков заявил, что город Алешки могут покинуть все желающие

Все желающие смогут покинуть город Алешки в Херсонской области в рамках проводимой там гуманитарной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Все желающие смогут покинуть город Алешки в Херсонской области в рамках проводимой там гуманитарной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

По его словам, "желающие смогут покинуть населенный пункт". 

Ранее сообщалось, что в Алешки направилась большая колонна с гуманитарной помощью. Гражданскому населению будут доставлены продукты питания, средства гигиены, топливо и медицинские препараты.

ВС РФ с 04:00 мск 27 октября ввели режим тишины на херсонском направлении в связи с подготовкой к гуманитарной операции в Алешках. Ранее Москва и Киев при посредничестве первой леди США Мелании Трамп условились о прекращении огня в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию мирного населения через безопасный коридор.

Песков 21 сентября оценивал как критическую гуманитарную ситуацию в Алешках. В город из-за постоянных атак со стороны Киева невозможно подвезти ни продукты, ни медикаменты. Из ранее проживавших в населенном пункте 20 тыс. жителей сегодня там остаются немногим более 1 тыс. человек, сообщает ТАСС.

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Теги:
#песков
#выезд
#алёшки
#желающие
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