Песков заявил, что город Алешки могут покинуть все желающие

Все желающие смогут покинуть город Алешки в Херсонской области в рамках проводимой там гуманитарной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Все желающие смогут покинуть город Алешки в Херсонской области в рамках проводимой там гуманитарной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

По его словам, "желающие смогут покинуть населенный пункт".

Ранее сообщалось, что в Алешки направилась большая колонна с гуманитарной помощью. Гражданскому населению будут доставлены продукты питания, средства гигиены, топливо и медицинские препараты.

ВС РФ с 04:00 мск 27 октября ввели режим тишины на херсонском направлении в связи с подготовкой к гуманитарной операции в Алешках. Ранее Москва и Киев при посредничестве первой леди США Мелании Трамп условились о прекращении огня в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию мирного населения через безопасный коридор.

Песков 21 сентября оценивал как критическую гуманитарную ситуацию в Алешках. В город из-за постоянных атак со стороны Киева невозможно подвезти ни продукты, ни медикаменты. Из ранее проживавших в населенном пункте 20 тыс. жителей сегодня там остаются немногим более 1 тыс. человек, сообщает ТАСС.