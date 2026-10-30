Цена нефти Brent на ICE демонстрирует рост почти на 2,5%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на бирже ICE в Лондоне демонстрирует рост почти на 2,5%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на бирже ICE в Лондоне демонстрирует рост почти на 2,5%.

По состоянию на 13:24 мск, стоимость нефти Brent росла на 2,45% и торговалась на уровне $113,51 за баррель.

Вместе с тем фьючерс на Brent с поставкой в декабре текущего года, объем торгов которого в 11 раз меньше январского фьючерса, достиг $118 впервые с 29 апреля 2026 года - стоимость фьючерса росла на 2,72% и находилась на отметке в $118 за баррель, следует из данных площадки.