Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на бирже ICE в Лондоне демонстрирует рост почти на 2,5%.
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Экономика
Цена нефти Brent на ICE демонстрирует рост почти на 2,5%
30 октября 2026 / 16:58
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на бирже ICE в Лондоне демонстрирует рост почти на 2,5%.
По состоянию на 13:24 мск, стоимость нефти Brent росла на 2,45% и торговалась на уровне $113,51 за баррель.
Вместе с тем фьючерс на Brent с поставкой в декабре текущего года, объем торгов которого в 11 раз меньше январского фьючерса, достиг $118 впервые с 29 апреля 2026 года - стоимость фьючерса росла на 2,72% и находилась на отметке в $118 за баррель, следует из данных площадки.
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