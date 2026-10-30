Среди жертв ж/д аварии в Испании могут быть граждане до 27 стран

Среди погибших в железнодорожной катастрофе в испанской провинции Толедо могут быть граждане до 27 стран. Об этом сообщил премьер-министр королевства Педро Санчес в беседе с журналистами.

Среди погибших в железнодорожной катастрофе в испанской провинции Толедо могут быть граждане до 27 стран. Об этом сообщил премьер-министр королевства Педро Санчес в беседе с журналистами.

"Жертвы, не только испанцы, у нас также есть информация о представителях до 27 национальностей, которые могли погибнуть в результате этой железнодорожной трагедии", - отметил он.

В среду недалеко от населенного пункта Урда в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия - Ла-Манча) произошло столкновение двух пассажирских поездов, следующих по маршруту Мадрид - Севилья. В составах находились свыше 540 человек. Согласно последним данным, жертвами трагедии стали не менее 69 пассажиров, сообщает ТАСС.