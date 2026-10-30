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Политика

У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение

У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение

Партия \"Ликуд\" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует по количеству отданных голосов на состоявшихся 27 октября парламентских выборах в стране после обработки 100% бюллетеней.

Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует по количеству отданных голосов на состоявшихся 27 октября парламентских выборах в стране после обработки 100% бюллетеней.

Партия "Яшар" главного конкурента Нетаньяху от оппозиции Гади Айзенкота занимает вторую строчку и получает 21 место. Сохраняется лидерство и блока "Ликуд" и поддерживающих Нетаньяху ультраправых и ортодоксальных партий, которые образуют действующую правящую коалицию. Он контролирует 53 кресла из 120 в Кнессете, а оппозиция получает контроль над 48 депутатскими мандатами. 19 мест получают арабские партии, с которыми, по прогнозам, не готовы вступать в коалицию ни оппозиция, ни "Ликуд".

Для формирования правительства необходима коалиция, контролирующая как минимум 61 место в Кнессете, которых пока не получает ни одна политическая сила.

В четверг партия "Ликуд" выступили с утверждениями о том, что во время выборов произошли массовые нарушения, в результате чего арабские партии получили лишние голоса. В связи с этим Нетаньяху выступил с утверждением, что арабские партии "украли выборы".

Доцент МПГУ Олег Макаренко полагает, что «после вчерашнего скандала у Нетаньяху огромные шансы остаться у власти. Все арабские партии были обвинены в том, что они подкупали голоса за деньги иностранного государства - Катара. Это не останется просто вбросом и расследованием занимается спецслужба «ШАБАК». Она доложила об этом главе избиркома Израиля, и, я думаю, что именно вмешательство в выборы арабских партий помешает блоку оппозиции оказаться у власти и сформировать правительство вместе с арабскими партиями».  

При этом эксперт подчеркнул, что «все стороны хотят сейчас избежать повторных выборов. Ситуация может измениться причем кардинально и не в пользу оппозиционных партий. Ибо скандал, который неожиданно возник, а также позиция Либермана и его партии с семью голосами - это тоже интересная комбинация. Коалиционное правительство «Ликуда» вместе с оппозицией, но без Нетаньяху и без арабских партий может все изменить.  А это получается минус семь голосов у оппозиции потому, что Либерман занял непримиримую позицию  в отношении того, что «Ликуд» должен быть у власти. Поэтому снова проводить выборы не заинтересован никто. Тем более президент страны Ицхак Герцог говорил о консолидации и необходимость решить возникшую проблему с правительством».           

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Теги:
#нетаньяху
#израиль
#выборы
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