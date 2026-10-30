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Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевают прекращение огня
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Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевают прекращение огня

Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевают прекращение огня Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевают прекращение огня

Удары по НПЗ не отражаются на подготовке предстоящих трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, так как подготовка к этим переговорам не подразумевала взятия обязательств по ограничению боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Удары по НПЗ не отражаются на подготовке предстоящих трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, так как подготовка к этим переговорам не подразумевала взятия обязательств по ограничению боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Потому что подготовка к переговорам не подразумевает каких-то взятых на себя обязательств по ограничению боевых действий", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно говорила, что "мы против прекращения огня, которое даст передышку украинцам".

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Теги:
#песков
#украина
#переговоры
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