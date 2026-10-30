Удары по НПЗ не отражаются на подготовке предстоящих трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, так как подготовка к этим переговорам не подразумевала взятия обязательств по ограничению боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевают прекращение огня
30 октября 2026 / 17:48
У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение
30 октября 2026 / 17:42
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение
30 октября 2026 / 17:22
Безопасность
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевают прекращение огня
30 октября 2026 / 17:48
Удары по НПЗ не отражаются на подготовке предстоящих трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, так как подготовка к этим переговорам не подразумевала взятия обязательств по ограничению боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Потому что подготовка к переговорам не подразумевает каких-то взятых на себя обязательств по ограничению боевых действий", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно говорила, что "мы против прекращения огня, которое даст передышку украинцам".
Теги:
Также по теме:
30.10.2026 15:58Российские ВС за неделю освободили три населенных пункта
28.10.2026 17:16Навроцкий созвал Совбез для обсуждения военной базы США в Польше
28.10.2026 15:45Российские ВС нанесли удар по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ
28.10.2026 13:15Российские ВС освободили населенные пункты Бариловка и Алисовка
18:59India Today: подтверждена гибель всех шести человек на борту разбившегося в Гималаях вертолета
Актуально