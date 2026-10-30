CAS обязал IIHF допустить команды России к международным соревнованиям

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить сборные России к международным турнирам. Соответствующее сообщение разместил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Спортивный арбитражный суд отменил все пять резолюций совета IIHF и обязал допустить российские команды к участию в соревнованиях IIHF. Так, CAS признал требования Федерации хоккея России по ключевым пунктам обоснованными и аннулировал решения IIHF, препятствовавшие участию россиян в международных турнирах", - говорится в сообщении.

"Международная федерация хоккея обязана обеспечить участие российских команд в соревнованиях IIHF в сезоне-2026/27. Решение CAS ставит точку в этом вопросе, так как является окончательным и обжалованию не подлежит", - отметил Дегтярев.

Решение IIHF об отстранении команд России от международных соревнований действовало с 2022 года. Ближайшим международным турниром под эгидой IIHF будет молодежный ЧМ, который примет Канада в период с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года, сообщает ТАСС.