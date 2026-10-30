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Глава Донецкой железной дороги погиб в результате удара беспилотника ВСУ

Глава Донецкой железной дороги погиб в результате удара беспилотника ВСУ Глава Донецкой железной дороги погиб в результате удара беспилотника ВСУ

Гендиректор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в администрации городского округа Харцызск.

Гендиректор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в администрации городского округа Харцызск.

"Сегодня не стало депутата Харцызского городского совета Игоря Викторовича Лебезнева. Его жизнь трагически оборвалась от полученных ранений из-за удара дрона ВСУ по гражданским объектам", - следует из сообщения во "ВКонтакте".

В пресс-службе Минтранса ДНР уточнили, что Лебезнев возглавлял Донецкую железную дорогу, сообщает ТАСС.

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#всу
#глава
#гибель
#атака
#донецк
#железная дорога
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