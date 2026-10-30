Си Цзиньпин призвал КНР и ФРГ формировать новую модель сотрудничества

Пекин и Берлин должны выстроить новую парадигму сотрудничества, основанную на равенстве и стратегической стабильности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин при общении с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Доме народных собраний в Пекине.

Пекин и Берлин должны выстроить новую парадигму сотрудничества, основанную на равенстве и стратегической стабильности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин при общении с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Доме народных собраний в Пекине.

"Китай и Германия в качестве второй и третьей крупнейших экономик мира несут важную ответственность за развитие китайско-европейских отношений и стабильный рост мировой экономики. Мы должны смело брать на себя ответственность, укреплять коммуникацию, создавать новую парадигму сотрудничества на основе равенства, взаимной выгоды и стратегической стабильности", - отметил он.

По словам китайского лидера, за восемь лет, прошедших с предыдущего визита Штайнмайера в КНР, международная обстановка претерпела глубокие изменения. При этом две страны оставались "настоящими друзьями и хорошими партнерами".

Си Цзиньпин подтвердил готовность использовать "стратегическую направляющую роль дипломатии глав государств", чтобы открыть новую главу всестороннего стратегического партнерства двух стран и содействовать построению системы глобального управления в более рациональном направлении.

Штайнмайер посещает Китай с государственным визитом с 27 по 31 октября, сообщает ТАСС.