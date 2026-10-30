Маск анонсировал появление устройства, которое поможет слепым видеть

Американский предприниматель Илон Маск анонсировал появление устройства, которое позволит видеть слепым людям.

"Продукт называется Blindsight, и он, согласно названию, позволит видеть даже тем, кто полностью ослеп или никогда не видел", - указал он в соцсети X.

Маск отметил, что "с технической точки зрения устройство готово и разработчики ждут одобрения регулирующих органов".

Некоторое время назад Маск анонсировал выход устройства Telepathy, которое, по утверждению создателей, сможет "обеспечить высокоскоростную коммуникацию с компьютерами или людьми с помощью одной только силы мысли", сообщает ТАСС.