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Маск анонсировал появление устройства, которое поможет слепым видеть

Маск анонсировал появление устройства, которое поможет слепым видеть Маск анонсировал появление устройства, которое поможет слепым видеть

Американский предприниматель Илон Маск анонсировал появление устройства, которое позволит видеть слепым людям. 

Американский предприниматель Илон Маск анонсировал появление устройства, которое позволит видеть слепым людям. 

"Продукт называется Blindsight, и он, согласно названию, позволит видеть даже тем, кто полностью ослеп или никогда не видел", - указал он в соцсети X.

Маск отметил, что "с технической точки зрения устройство готово и разработчики ждут одобрения регулирующих органов".

Некоторое время назад Маск анонсировал выход устройства Telepathy, которое, по утверждению создателей, сможет "обеспечить высокоскоростную коммуникацию с компьютерами или людьми с помощью одной только силы мысли", сообщает ТАСС.

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Теги:
#маск
#устройство
#слепые
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