Американский предприниматель Илон Маск анонсировал появление устройства, которое позволит видеть слепым людям.
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Технологии
Маск анонсировал появление устройства, которое поможет слепым видеть
30 октября 2026 / 18:15
© Win McNamee/ Getty Images/ТАСС
Американский предприниматель Илон Маск анонсировал появление устройства, которое позволит видеть слепым людям.
"Продукт называется Blindsight, и он, согласно названию, позволит видеть даже тем, кто полностью ослеп или никогда не видел", - указал он в соцсети X.
Маск отметил, что "с технической точки зрения устройство готово и разработчики ждут одобрения регулирующих органов".
Некоторое время назад Маск анонсировал выход устройства Telepathy, которое, по утверждению создателей, сможет "обеспечить высокоскоростную коммуникацию с компьютерами или людьми с помощью одной только силы мысли", сообщает ТАСС.
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