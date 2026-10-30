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Российские ВС за неделю нанесли девять групповых ударов по целям на Украине

Российские ВС за неделю нанесли девять групповых ударов по целям на Украине Российские ВС за неделю нанесли девять групповых ударов по целям на Украине

Российские войска за прошедшую неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска за прошедшую неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В период с 24 по 30 октября Вооруженными силами РФ нанесены два массированных и девять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сообщении.

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Теги:
#украина
#вс рф
#удары
#неделя
#цели
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