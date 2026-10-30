Российские ВС за неделю нанесли девять групповых ударов по целям на Украине

Российские войска за прошедшую неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска за прошедшую неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В период с 24 по 30 октября Вооруженными силами РФ нанесены два массированных и девять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сообщении.