Мерц: конфликт вокруг Ирана обошелся Европе более чем в €100 млрд

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита в Республику Корея заявил, что экономические последствия конфликта вокруг Ирана уже обошлись Европе более чем в €100 млрд.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита в Республику Корея заявил, что экономические последствия конфликта вокруг Ирана уже обошлись Европе более чем в €100 млрд.

"Мы используем множество каналов для координации дипломатических усилий, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. Он оказывает значительное влияние на Европу. Из-за этого конфликта мы уже несем колоссальные издержки: только за счет удорожания энергоносителей потери только Европы за последние восемь месяцев составили более €100 млрд", - отметил он в беседе с журналистами.

По словам Мерца, именно столько предприятия и потребители в Европе переплатили из-за того, что конфликт привел к росту цен на энергию. "У нас есть прямой экономический интерес в том, чтобы это противостояние прекратилось как можно быстрее. Этот кризис невозможно разрешить военным путем, его необходимо решать дипломатически", - подчеркнул он, сообщает ТАСС.