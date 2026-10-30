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India Today: подтверждена гибель всех шести человек на борту разбившегося в Гималаях вертолета

India Today: подтверждена гибель всех шести человек на борту разбившегося в Гималаях вертолета India Today: подтверждена гибель всех шести человек на борту разбившегося в Гималаях вертолета

Все шесть человек, которые находились на борту потерпевшего крушение в штате Уттаракханд в Гималаях вертолета, погибли. Об этом со ссылкой на администрацию штата информировал телеканал India Today.

Все шесть человек, которые находились на борту потерпевшего крушение в штате Уттаракханд в Гималаях вертолета, погибли. Об этом со ссылкой на администрацию штата информировал телеканал India Today.

Уточняется, что среди погибших - пилот и пять пассажиров. Воздушное судно вылетело из города Бадринатх, где расположен один из наиболее известных индуистских храмов Уттаракханда.

Как сообщили власти штата, авария произошла в условиях тумана и сильного дождя. В районе ЧП проводится операция по извлечению тел погибших, сообщает ТАСС.

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Теги:
#погибшие
#крушение
#вертолет
#гималаи
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