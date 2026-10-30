Песков: атаки ВСУ на НПЗ РФ вопреки просьбе Трампа должны обсуждать Киев и США

Возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа, должно стать темой диалога между Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
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30 октября 2026 / 19:15
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа, должно стать темой диалога между Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
"Скорее, это тема для обсуждения между США и Украиной", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности переговоров по этой теме между Москвой и Киевом в ходе предстоящих контактов в столице ОАЭ, сообщает ТАСС.
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