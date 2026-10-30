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Песков: атаки ВСУ на НПЗ РФ вопреки просьбе Трампа должны обсуждать Киев и США

Песков: атаки ВСУ на НПЗ РФ вопреки просьбе Трампа должны обсуждать Киев и США Песков: атаки ВСУ на НПЗ РФ вопреки просьбе Трампа должны обсуждать Киев и США

Возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа, должно стать темой диалога между Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа, должно стать темой диалога между Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Скорее, это тема для обсуждения между США и Украиной", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности переговоров по этой теме между Москвой и Киевом в ходе предстоящих контактов в столице ОАЭ, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#всу
#трамп
#удары
#нпз
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