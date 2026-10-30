Участниками акции против экономики войны в Риме стали до 100 тыс. человек

Участниками шествия в центре Рима в знак протеста против экономики войны и повышения цен стали 100 тыс. человек. Об этом со ссылкой на организаторов акции в Союзе базовых профсоюзов (USB) передает ТАСС .

Участниками шествия в центре Рима в знак протеста против экономики войны и повышения цен стали 100 тыс. человек. Об этом со ссылкой на организаторов акции в Союзе базовых профсоюзов (USB) передает ТАСС.

Как отмечается, протестующие выступают против перераспределения средств с социальной сферы на вооружение. В кратких выступлениях, которые раздавались из громкоговорителей, критиковали правительство Джорджи Мелони, "которая малодушно отправляет молодежь в жерло войн".

Несмотря на в основном молодой возраст участников манифестации, она проходила без происшествий. Вся центральная часть города опустела, не было автомобилей и общественного транспорта. При этом закрылись только несколько магазинов и ресторанов. Регулярно работает метрополитен. Меры безопасности повышены, но сотрудники полиции сохраняют дистанцию от протестующих.

Аналогичные манифестации состоялись параллельно в десятках городов Италии. В Турине организаторы информировали о 50 тыс. участников, в Неаполе - до 20 тыс., в Милане - 10 тысячах.