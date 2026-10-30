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Рубио заявил, что "двадцатке" надо работать сообща

Рубио заявил, что "двадцатке" надо работать сообща Рубио заявил, что "двадцатке" надо работать сообща

Группа двадцати (G20) должна работать сообща, чтобы преодолеть нынешние \"экономические и геополитические кризисы\". С соответствующим заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио, открывая встречу глав дипведомств стран \"двадцатки\" в Атланте (штат Джорджия).

Группа двадцати (G20) должна работать сообща, чтобы преодолеть нынешние "экономические и геополитические кризисы". С соответствующим заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио, открывая встречу глав дипведомств стран "двадцатки" в Атланте (штат Джорджия).

"Мы сталкиваемся с серией взаимосвязанных экономических и геополитических кризисов, многих из которых представляют собой значительные угрозы основам мирового экономического порядка. Они также несут новые сбои и напряженность для глобального предложения энергоносителей и продовольствия, глобальных рынков продовольствия, торговли, а также самой свободе судоходства", - отметил шеф американской дипломатии.

"Двадцатка" должна работать сообща, чтобы преодолеть эти угрозы, укрепить нашу экономическую устойчивость, обезопасить наши рынки и экономики, которые они питают", - указал госсекретарь.

"Вызовы, которыми мы занимаемся в период председательства в 2026 году в G20, являются многогранными и взаимосвязанными. И такими же должны быть решения", - подчеркнул Рубио, сообщает ТАСС

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Теги:
#рубио
#работа
#g20
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