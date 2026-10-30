Группа двадцати (G20) должна работать сообща, чтобы преодолеть нынешние \"экономические и геополитические кризисы\". С соответствующим заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио, открывая встречу глав дипведомств стран \"двадцатки\" в Атланте (штат Джорджия).

Группа двадцати (G20) должна работать сообща, чтобы преодолеть нынешние "экономические и геополитические кризисы". С соответствующим заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио, открывая встречу глав дипведомств стран "двадцатки" в Атланте (штат Джорджия).

"Мы сталкиваемся с серией взаимосвязанных экономических и геополитических кризисов, многих из которых представляют собой значительные угрозы основам мирового экономического порядка. Они также несут новые сбои и напряженность для глобального предложения энергоносителей и продовольствия, глобальных рынков продовольствия, торговли, а также самой свободе судоходства", - отметил шеф американской дипломатии.

"Двадцатка" должна работать сообща, чтобы преодолеть эти угрозы, укрепить нашу экономическую устойчивость, обезопасить наши рынки и экономики, которые они питают", - указал госсекретарь.

"Вызовы, которыми мы занимаемся в период председательства в 2026 году в G20, являются многогранными и взаимосвязанными. И такими же должны быть решения", - подчеркнул Рубио, сообщает ТАСС.