Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6,9 тыс. дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 6 900 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 6 900 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 3 крылатые ракеты воздушного базирования, из них 2 ракеты Storm Shadow производства Великобритании и 1 SCALP производства Франции, 6 крылатых ракет большой дальности "Нептун", а также 6 900 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 275 728 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 455 танков и других боевых бронемашин, 1 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 839 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 947 единиц специальной военной автомобильной техники.