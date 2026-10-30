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Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6,9 тыс. дронов ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6,9 тыс. дронов ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6,9 тыс. дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 6 900 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 6 900 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 3 крылатые ракеты воздушного базирования, из них 2 ракеты Storm Shadow производства Великобритании и 1 SCALP производства Франции, 6 крылатых ракет большой дальности "Нептун", а также 6 900 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 275 728 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 455 танков и других боевых бронемашин, 1 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 839 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 947 единиц специальной военной автомобильной техники. 

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Теги:
#россия
#пво
#беспилотники
#всу
#неделя
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